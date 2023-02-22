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ALES başvuruları ne zaman? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuruları başladı. ALES sınavına girecek adaylar 2023 ALES başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:16
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ALES başvuruları ne zaman? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları ne zaman? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?
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ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvurularının başladığını duyurdu. ALES’e başvuracak adaylar ALES başvuru ücretlerini araştırıyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman? 2023 ALES başvuru ücreti ne kadar?

2023 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM ALES başvuru sürecinin 22 Şubat itibariyle başladığını duyurdu.

ALES’e başvuracak adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES BAŞVURU DUYURUSU

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar başvuru ekranı olan "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden paylaşıldı.

Adaylar 185 TL olan başvuru ücretini şu bankalara yatırabilirler;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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