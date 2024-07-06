ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) aday giriş belgelerini yakında yayımlayacak. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. ALES/2 sınavına katılacak olan adayların merakla beklediği bu bilgiler, sınav tarihinden kısa bir süre önce erişime açılacak.

2024 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2)'nin 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu. Adaylar, sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, sınavdan yaklaşık on gün önce, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanarak temin edebilecekler. Sınav giriş belgesi üzerinde, adayların fotoğrafları ile birlikte sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak.

ÖSYM, adayları sınav giriş belgesinde belirtilen salon dışında bir yerde sınava girmemeleri konusunda uyardı ve bu kurala uymayanların sınavlarının geçersiz sayılacağını hatırlattı. Adayların, sınav günü yaşanabilecek olası aksilikleri önlemek amacıyla, sınavdan önce sınav yapılacak bina ve adres bilgilerini kontrol etmeleri önerildi. Kaybolan sınav giriş belgelerinin yeniden internet üzerinden alınabileceği, ancak adayların sınav sırasında belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.