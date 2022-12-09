9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı olan ALES’e giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 9 Aralık’ta ALES sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından ALES sonuçlarına ilişkin duyuru bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:44
Takip Et

ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?
+
Aa
-

Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunmak isteyen adaylar ALES sınavlarına giriyor. 2022/3 ALES sınavı en yakın 9 Aralık tarihinde yapıldı. ALES sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından gelecek ALES sonuçlarını bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

9 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçları açıklandı.

2022 ALES SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

9 Aralık’ta gerçekleşen ALES sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

ALES SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.