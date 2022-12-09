ALES/3 sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunmak isteyen adaylar ALES sınavlarına giriyor. 2022/3 ALES sınavı en yakın 9 Aralık tarihinde yapıldı. ALES sınavına giren adaylar ÖSYM tarafından gelecek ALES sonuçlarını bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2022 ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

9 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçları açıklandı.

2022 ALES SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

9 Aralık’ta gerçekleşen ALES sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

ALES SORU VE CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.