ALES/2 sınavı ne zaman?

ÖSYM, 28 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek ALES/2 sınavının detaylarını duyurdu.

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-ALES/2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların dikkatine; sınav 10.15 itibarıyla başlayacak olup, sınav binalarına girişler en geç 10.00'a kadar yapılabilecektir. Geç kalan adaylar sınava alınmayacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sınavda, adaylara toplam 100 soruluk bir test uygulanacak ve bu test için 150 dakika süre tanınacak. Ek süre alma hakkı kazanan adaylar için ise 30 dakika ek süre verilecektir. Sınav, eşit sayıda sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak ve her bir bölümde 50'şer soru yer alacak. ALES/3 sınavına başvurular, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 1 ile 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.