ALES’e giriş yerleri duyuruldu

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES-2) giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2 sınav yerlerinin belli olduğunu açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği belirtildi.

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda 100 soruya yanıt verecek.

Sınav sonuçları ise 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.