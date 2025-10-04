Alessandro Del Piero Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi!

İtalya Serie A devi Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, siyah-beyazlıların formasını giyen ve her fırsatta kendisini idol olarak gördüğünü söyleyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili açıklamalar yaptı.



La Gazzetta dello Sport'ta konuşan Del Piero, Kenan ile yakın bir ilişkisinin olmasının hatırlatılması ve milli futbolcuya vereceği tavsiye konusunda gelen sorunun arıdndan, "Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

İşte Del Piero'nun sözlerinden öne çıkanlar;

"KENAN YILDIZ'IN TAVSİYEYE İHTİYACI YOK"



"Bugüne kadar sahada ve saha dışında gördüklerimden sonra, Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok. Kenan, ciddi bir çocuk ve çalışmayı seviyor. Bu kulübün sembolü ve başarılı olmak istiyor. Bence bunu en doğru şekilde yapıyor."

"UMARIM ETRAFINDA DOĞRU İNSANLAR OLUR"

"Elbette zor anlar, daha iyi ya da daha kötü anlar olacak ve o zaman doğru insanlara güvenmesi gerekecek. Umarım her zaman etrafında, o anda ihtiyacı olan şeyleri ona söyleyebilecek doğru insanlar olur."

