Alev alan kamyonetin trafikte ilerlediği anlar böyle görüntülendi

Yanan aracın trafikte ilerlemeye devam ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan Mersin Sebze Meyve Hal Kompleksi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonetin kasası yanmaya başladı.

Alevler kamyonetin kasasını sararken sürücü, bir süre yoluna devam etti. Alevleri fark eden sürücü yol kenarında dururken bu sırada yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü aracında bulunan suyla alevlere müdahale etti. Alevler söndürülürken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Kamyonetin alevler içinde trafikte gitmesi ve beton mikseriyle söndürülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.