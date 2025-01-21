Alev alan kamyonu, beton mikseri söndürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin’de bir sürücünün kullandığı kamyon seyir halinde giderken kasada yangın çıktı. Alevler kamyonetin kasasını sararken, yolda geçen beton mikseri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Sebze Meyve Hal Kompleksi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte seyreden bir kamyonetin kasası yanmaya başladı.

Alevler kamyonetin kasasını sararken, sürücü bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı yol kenarında durdurdu. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak, aracında bulunan suyla alevlere müdahale etti.

Alevler söndürülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kamyonetin alevler içinde trafikte gitmesi ve beton mikserindeki suyla söndürülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alev alan kamyonu, beton mikseri söndürdü

Alev alan kamyonu, beton mikseri söndürdü

Alev alan kamyonu, beton mikseri söndürdü

Son Haberler
Premier Lig’in ilk Özbek oyuncusu Manchester City’de
Premier Lig’in ilk Özbek oyuncusu Manchester City’de
İsmail Kartal’a sürpriz teklif geldi. Görüşmeler sürüyor
İsmail Kartal’a sürpriz teklif geldi. Görüşmeler sürüyor
30 kiloluk balık 13 bin lirasından etti
30 kiloluk balık 13 bin lirasından etti
Tek hamlesi yetti: Uyanık taksici çeteyi çökertti
Tek hamlesi yetti: Uyanık taksici çeteyi çökertti
Galatasaray Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona yaklaştı
Galatasaray Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona yaklaştı