Alev alan motosiklete kırık ayağıyla yardıma koştu

Duyarlı vatandaşın yangın söndürücüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Bursa’da hareket halindeki bir motosiklet, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Motosiklet sürücüsü tarafından yol kenarına çekilirken çevredeki insanlar yardıma koştu. Alevlere teslim olan motosikleti söndürmeye çalışan kişiler arasında ayağı kırık vatandaşın müdahalesi dikkat çekti. Ayağında alçıyla motosiklete koşan kişi, elindeki yangın söndürücüyle alevlere müdahale etti. Duyarlı vatandaşların yangın söndürücüyle müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı.