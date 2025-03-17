Alev alan otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürdü

Kaynak: İHA
Alev alan otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde alev alan bir otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürdü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeyken yanan bir otomobili vatandaşlar taşıma suyla söndürmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Bağlum Kafkaslar Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Mahalle sakinleri alev topuna dönen aracı taşıma suyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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