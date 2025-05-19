Alev alan park halindeki tır yandı

Kaynak: İHA
Alev alan park halindeki tır yandı

Uşak'ta park halindeyken alev alarak yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara-Uşak karayolu İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halinde bulunan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN TÜM ARACI SARDI

Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Tır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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