Alev savaşçıları halı sahada böyle dinlendi. 12 saat yangınla mücadele ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'daki yangın için 12 saat boyunca canla başla çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri sabaha karşı futbol sahasında dinlendi.

Bursa'da üç ilçeyi etkileyen ve 3 köyün boşaltılmasına sebep olan yangında 12 saat boyunca fedakarca çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri bir halı sahada istirahate çekildi.

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Halı sahada zor şartlarda birkaç saatliğine dinlenip yeniden göreve gitmek için hazırlanan itfaiye erleri dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

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Gürsu Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi Avdancık köylerindeki yangında büyük fedakarlık gösteren orman, itfaiye, jandarma ekipleri 12 saat boyunca bölgeden bir an olsun ayrılmadılar.

Sabaha karşı alevler etkisini kaybedince ormandan çıkan itfaiye ekipleri amirlerinin izniyle istirahate çekildi. Ancak 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar daha sonra soğutma çalışmasına gitmek için halı sahadan ayrıldı.

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Bursa Büyükşehir İtfaiyesi 24 saat esasına göre 50'den fazla istasyonda görev yapıyor.

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