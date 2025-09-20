Alev savaşçılarına kadınlardan ‘pişi’ desteği!

Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınına havadan karadan müdahale sürerken, bölge sakinlerinden oluşan kadınlar ise ekiplere yardımcı olmak için pişi kızartıp dağıtıyor. Kadınlar, yangın bölgesinde hamurları açıp yağda kızarttıkları pişilerle ekiplere destek veriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınları etkisini sürdürürken ekiplerin alevleri kontrol altına alınma çalışması da yoğun olarak devam ediyor.

Şıhlar ve Gözüküçüklü Mahallelerinde etkili olan yangında karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürerken, bölge halkından kadınlar da ekiplere kızarmış yağda pişi kızartarak gıda takviyesinde bulunuyor. Hamurlarını yangın yerinde açan kadınlar, ateşte pişirdikleri pişileri ekiplerin yanı sıra yangına yardımda bulunan diğer vatandaşlara da destek oluyor.

Pişi kızartanlardan Fadime Kroll, "İtfaiye, jandarma, belediye ekiplerine ve onlara yardımcı olan vatandaşlara destek olmak için Alanya'dan geldik ve onlara pişi yapıyoruz. Elimizden gelen sadece bu. Yardımcı olabildiysek ne mutlu" dedi.

