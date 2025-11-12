Semerkant Mahallesi Yorday Sokak'taki 2 katlı ahşap evde, sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle dün gece yangın çıktı.

Alevler ve yoğun duman, evi tamamen sardı. İçerideki kişi son anda kendini dışarı attı. Kapının önünde yerde yatan kişiye, ihbarla adrese sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşların ilk müdahale anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde ise hasar meydana geldi.