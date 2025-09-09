Alevler arasında nefes kesen kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın İznik ilçesi 4 katlı bir binanın 3’üncü katında, yangın çıktı. Mahallelinin alevleri fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binanın 4’üncü katında mahsur kalan kadın balkonuna çıkarak yardım istedi.

İznik ilçesi Selçuk Mahallesi, Gümüş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada binanın 4'üncü katındaki evinde mahsur kalarak balkona çıkan Emine P., ekiplerden yardım isteyerek kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede binaya giren ekipler, Emine P.'yi kurtarırken, yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Emine P., ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının dumandan etkilendiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

