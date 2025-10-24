India Today gazetesinin haberine göre, Kurnool bölgesinde özel bir seyahat otobüsü iki tekerlekli bir araçla çarpıştıktan sonra alev aldı.

Görgü tanıkları, alevlerin önce otobüsün ön kısmında çıktığını ve sonra hızla yayıldığını belirtti.

Kazada 40 kişilik otobüsteki en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge polisi, bazı cesetlerin tamamen yanmış olmasından dolayı kimlik tespitinin zorlaştığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıplarından son derece üzüntü duyduğunu belirtti.