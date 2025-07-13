Alevler denizi sardı! Lüks yat alev alev yandı

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla yatın halatlarını keserek başka bir tekne yardımıyla Seanymph'i açık denize sürükledi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz itfaiyesi ekipleri, yanan yata müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde marinadaki diğer tekneler zarar görmezken, Seanymph isimli yat çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.