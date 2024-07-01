Alevler evleri teğet geçti

Çine'nin Kabalar Mahallesi'nde başlayan yangına Muğla Bölge Müdürlüğü tarafından hava ve arazi ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, hem havadan hem karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri, son üç yıl içinde üçüncü kez yangınla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, önceki yangınların ormanlık alanlarda ve evlerde büyük zararlara yol açtığını dile getirdi. Bu yılın yangınının ise mahallenin ortasında bulunan tarım arazilerinde çıktığını ifade ettiler.