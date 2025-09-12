Alevler gökyüzünü kızıla boyadı. Kocaeli'de yürekler ağza geldi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bir lojistik firmasına ait depoda, 12 Eylül 2025 sabahı saat 04.47’de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü kaplayan siyah duman çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Yangının depoda bulunan madeni yağları tutuşturmasıyla alevler kontrol altına alınmakta zorlanırken, çevre ilçelerden destek ekipler de bölgeye yönlendirildi. Şu ana kadar 37 araç ve 107 personelle sürdürülen müdahale devam ediyor. Yangın, depo içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayıldı.

İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının çevreye yayılma riski yetkilileri harekete geçirdi. Depodan yükselen duman, kentin birçok noktasından görülürken, dron görüntüleri yangının boyutlarını gözler önüne serdi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatacaklarını açıkladı. Çevre sakinleri, duman nedeniyle evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, maddi hasarın boyutu henüz netleşmedi.