Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek alevlerin metrelerce yükselmesine neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Panik içinde kendilerini dışarı atan bina sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi ve ciddi maddi hasar oluştu.

Görgü tanıkları, alevlerin geceyi aydınlattığını ve çevreye korku saldığını belirtti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri detaylı inceleme başlattı.