YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü’nde çalışma sırasında bir iş makinesi alev aldı. Özel idareye ait lastikli kepçede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle iş makinesinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.