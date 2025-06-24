Alevler Söğütlü’yü sardı! Sakarya Orman İşletme Deposu’nda başladı ormana sıçradı: Binalar boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü deposunda başlayan yangın, yakındaki ormana yayıldı. Bölgedeki bazı binalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

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İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında depodaki iş makineleri ve tomruklar büyük ölçüde yanarken, alevler ormana sıçradı.

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Bölgeye yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

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12 ARAÇ VE 40 PERSONELLE MÜDAHALE

Söndürme çalışmalarını takip eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söğütlü, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan orman işletme deposunda çıkan yangına 12 araç ve 40 personelle İtfaiye ekiplerimiz müdahale gerçekleştiriyor. Olay yerinde ekiplerimizden bizzat bilgi aldım. Hemşehrilerimizi havaların ısınması ile artan yangınlara karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.

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alevler-sogutluyu-sardi-sakarya-orman-isletme-deposunda-basladi-ormana-sicradi-binalar-bosaltildi-yenicag-19.jpg

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