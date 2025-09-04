Alevlere ilk müdahale milletvekillerinden

Kaynak: İHA
Karabük merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde kuru otlarda çıkan yangını fark eden AKP Karabük milletvekilleri, köylülerle birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaparak faciayı önledi.

AKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e dönüş yolunda, Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangınını fark etti.

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren milletvekilleri, yangın bölgesine giderek köylülerden temin ettikleri küreklerle alevlere müdahale etti.

Hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan bazı köylülerinde desteğiyle durudurulan yangın, olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü. Yangının büyümeden söndürülmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

