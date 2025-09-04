Alevlere ilk müdahale milletvekillerinden

AKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e dönüş yolunda, Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangınını fark etti.

Zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren milletvekilleri, yangın bölgesine giderek köylülerden temin ettikleri küreklerle alevlere müdahale etti.

Hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan bazı köylülerinde desteğiyle durudurulan yangın, olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü. Yangının büyümeden söndürülmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.