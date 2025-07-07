Alevlere teslim olan ev küle döndü: 1 eşek telef oldu



Yangın, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir ve Kamil Durgut’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev küle dönerken, içeride bulunan bir eşek de telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.