Alevlere teslim olan ev küle döndü, iki kardeş yaralı kurtuldu



Olay, Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. ve kardeşi Mevlüt B. yaralandı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.