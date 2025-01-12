Alevlere teslim olan ev kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alevlere teslim olan ev kül oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen nedenle çıkan yangında ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, Çapahasan Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alırken, tamamen yanan ev küle döndü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alevlere teslim olan kül oldu

Alevlere teslim olan kül oldu

Alevlere teslim olan kül oldu

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