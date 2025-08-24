Alevlere teslim olan okul taşıtı kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okul taşıtında çıkan yangında demir yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'ya ait 09 P 0199 plakalı minibüsten seyir halinde henüz bilinmeyen nedenle koku gelmeye başladı. Minibüsü sağa çekip duran sürücü aracı kontrol etmek istediği anda araçtan alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tüm minibüsü saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, demir yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.