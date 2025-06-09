Alevlere teslim olan otomobil küle döndü

Hatay'da alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı araç kullanılamaz hale geldi.