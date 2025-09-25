Alevlerin arasına dalan baba kızını diri diri yanmaktan kurtardı

Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi'nde ki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan yangına hortumla müdahale ederken, diğer yandan da 112'ye ihbarda bulundu.

Evden yükselen kara dumanlar gökyüzünü kapladı. İşyerinden çıkıp evine doğru gelen Alaaddin Can, evinin yandığını görünce koşmaya başladı. Evin içinde mahsur kalan 13 yaşındaki Burcu Can adlı kızını komşularının yardımıyla diri diri yanmaktan kurtardı.

Alaaddin Can'ın büyük kızı ise evlerinin alevler içinde yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın komşuları ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kızını mutlak ölümden kurtaran Alaaddin Can ise evinin yanışını çaresizlik içinde izledi.

Muhtemel bir faciayı maddi hasarla atlatan Aladdan Can, "İşten geliyordum, ana caddeden eve döndükten sonra duman çıkmaya başladı. Koştum, ilk çocuğu çıkardım. Alevler 5 dakika içinde evin her yanını sardı. Tamamen yandı, hiç bir şey kalmadı. Tırnak makası kadar dahi bir şey kalmadı. Evimiz, eşyamız, yatağımız, yorganımız, kıyafetimiz, arabamın anahtarına varasıya kadar yandı. Yetkililerden bu evi tekrar ayağa kaldırmak için yardım bekliyorum" dedi.