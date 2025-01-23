Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangından kurtuldular, yardım için geri döndüler

Yangın, 12 katlı otelde dün sabah saatlerinde başladı. Son sınıf tıp öğrencisi Yiğit Gençbay ve Alp Mercan, otelin 2. katında kalmaktaydı. İkisi de yangının ilk dalgasından kurtulmuş fakat geri dönerek başkalarına yardım etmeye çalışırken hayatlarını kaybetmişler.

Yiğit Gençbay, Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay'ın oğluydu. Gençbay'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edildi.

İkindi vakti Türkkonut Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yargıtay 1. Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yiğit Gençbay, İncek Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alp Mercan'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.