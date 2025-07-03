Alevlerin arasında yaşadığı dehşeti anlattı: Etim eriyormuş gibi yandığımı hissediyordum

İzmir'de Menderes ve Seferihisar ilçelerinin ardından dün başlayan Çeşme yangınında alevlere müdahale sürüyor.

Alevlerle mücadele edilen şehirlerden bir diğeri ise Hatay'dı. Antakya'da rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere karşı ekipler, cansiparane bir mücadele verdi. Alevler 36 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için vatandaşlarda bireysel araçlarıyla ekiplere destek olmuş ve yangına müdahaleyi hızlandırmıştı.

İŞ MAKİNESİYLE ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Bölgede bulunan şantiyede çalışan operatör Furkan Ulaş, kepçesiyle kapalı olan yolları açmak istediği esnada alevlerin arasında kalmıştı.

Kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Ulaş, "Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık." dedi.

Alevlerle mücadele sırasında iş makinesinin arıza yaptığını anlatan Ulaş, iş makinesinin hortumlarının sıcaktan eridiğini söyledi.

Bu sırada sıcak nedeniyle kolunda yanık oluştuğunu anlatan Furkan Ulaş, "Orman yangınında herkes elinden geleni yaptı. Yine olsa ben yine yapardım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama keşke daha fazlası gelseydi." ifadelerini kullandı.

"YANDIĞIMI HİSSEDİYORDUM"

Alevlerin bir anda etrafını sardığını, yangınla arasında 700 metre olmasına rağmen kozalakların üzerine fırlamaya başladığını anlatan Ulaş, şöyle devam etti:

"Bir anda yangın yayıldı. O an makinenin içinde korkmuştum. Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum.

Makineden çıksaydım daha kötü olacaktı ama aşağıya inmeye çalıştım. Makinede arızalanınca bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım.

Bu orman yangınları kötü bir olay. Memleketimizde ağaç kalmadı ve bu durumlar hep bizim zararımıza oluyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin."