Alevlerin arasından kurtuldu ilk sözleri duygulandırdı

Arıcak köyü civarındaki ormanlık bölgede saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınına havanın kararması sebebiyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 görevli destek sağlıyor.
Meşelik bölgesinde yangına müdahale eden orman emekçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin ortasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında yer alan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana götürmeye çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını sanarak büyük telaş yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce derin bir nefes aldı.