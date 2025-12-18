Yangın, akşam saatlerinde Akşehir'in Sorkun Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İbrahim Aysal'ın oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden İbrahim Aysal, evden dışarı çıktı.

Daha sonra annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı. İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İbrahim Aysal, girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı. Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi Fatma Aysal'ı, evden çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Fatma Aysal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde İbrahim Aysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Aysal'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.