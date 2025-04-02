Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise muhtemel bir doğalgaz kaçağına karşı önlem aldı. Yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

Alevlerin içine dalan itfaiyeci köpeği kurtardı

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