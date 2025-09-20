Alevlerle mücadele sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı: İşte orman yangınlarında son durum

Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinde ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'dan dün gece bir de Aksu ilçesinden yangın haberi geldi. Alevlerin yaklaştığı bir otel tahliye edildi.

Bu yangın kontrol altına alınırken, Alanya ve Köyceğiz yangınlarına müdahale sürüyor.

Yangın, perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında başlamıştı. Aliefendi Mahallesi'nde alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler zarar gördü. İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

Söndürme çalışmalarının ikinci gününde, yangın bölgesinde tahliyeler oldu. Evlerini boşaltan bölge halkı, hayvanlarını da traktörler ve kamyonetlerle güvenli bölgeye taşıdı. 534 personel ve 190 araçla söndürme çalışmaları sürüyor. Yangından 200 hektarlık alanın etkilendiği belirtiliyor.

ALANYA'DA İKİNCİ YANGIN

Alevlerle mücadelenin sürdüğü Alanya'da gece saatlerinde Yaylakonak Mahallesi'nden de bir yangın haberi geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alevlerle mücadele iki gündür sürüyor. Yangında ekiplerin önündeki en büyük engel; hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar. 506 personel ve çok sayıda araçla yürütülen söndürme çalışmalarına; hava kararana kadar 10 uçak ve 12 helikopter destek verdi.

Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 ev boşaltıldı. 357 kişinin güvenli bölgeye tahliyesi sağlandı. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başlandı.