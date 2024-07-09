Alex Cairns, Elland Road'a döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alex Cairns, Elland Road'a döndü

Leeds United, altyapısından yetişen eski kalecisini renklerine bağladığını duyurdu.

Deneyimli kaleci geçen hafta Gallerli milli oyuncu Joe Rodon'un takıma katılmasının ardından yaz transfer döneminde kulübün ikinci transferi oldu.

31 yaşındaki Alex Cairns, League Two ekibi Salford City'den Leeds United'a katılarak, ilk takıma yükselmeden önce Thorp Arch Akademisi'nden yetiştiği kulübe geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada 300'den fazla lig maçına çıkmış olmasına vurgu yapılan Cairns'in iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Leeds formasıyla sadece bir maça çıkan Doncaster doğumlu Cairns, 2015 yazında takımdan ayrılıp Chesterfield'a imza atmış, daha sonra Rotherham United, Fleetwood Town ve Salford formaları giymişti.

ekran-resmi-2024-07-09-00-10-32.png

b2ec2340-3d51-11ef-8fde-611ebead6fc2.jpg

Son Haberler
Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk Ekonomi
Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk
Emekli maaşlarında büyük oyun. SGK uzmanı 'korkunç' diyerek açıkladı Ekonomi
Emekli maaşlarında büyük oyun. SGK uzmanı 'korkunç' diyerek açıkladı
Spice Girl'e fahri doktora verildi Dünya
Spice Girl'e fahri doktora verildi
ATM'lerde yeni dönem. Tamamen yenilendi Ekonomi
ATM'lerde yeni dönem. Tamamen yenilendi
Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nı nasıl reddettiği ortaya çıktı. Fatih Terim'den olay sözler Spor
Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nı nasıl reddettiği ortaya çıktı. Fatih Terim'den olay sözler
Türkiye yeni bir çıkmaza sokuluyor; BRICS Yazarlar
Türkiye yeni bir çıkmaza sokuluyor; BRICS