Alex Cairns, Elland Road'a döndü

Deneyimli kaleci geçen hafta Gallerli milli oyuncu Joe Rodon'un takıma katılmasının ardından yaz transfer döneminde kulübün ikinci transferi oldu.

31 yaşındaki Alex Cairns, League Two ekibi Salford City'den Leeds United'a katılarak, ilk takıma yükselmeden önce Thorp Arch Akademisi'nden yetiştiği kulübe geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada 300'den fazla lig maçına çıkmış olmasına vurgu yapılan Cairns'in iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Leeds formasıyla sadece bir maça çıkan Doncaster doğumlu Cairns, 2015 yazında takımdan ayrılıp Chesterfield'a imza atmış, daha sonra Rotherham United, Fleetwood Town ve Salford formaları giymişti.