Alex De Souza Antalyaspor’da yaşadıklarını anlattı: Takımdaki büyük sorunları açıkladı

Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Alex De Souza yarım sezonda yaşadıklarını anlattı. Brezilya basınına konuşan Alex, yönetim kurulu ile üstünde anlaştıkları hedefleri yerine getirdiğini söyledi.

Brezilyalı teknik adam sadece ilk hafta maaş alabildiklerini belirterek, "5 futbolcu istedim, bunlardan sadece birisi (Thalisson) alındı. 9 numara için bir futbolcu istedim. İyi hareket kabiliyeti olan birisiydi” dedi.

Alex, "O futbolcuyu alsaydık sistemi daha iyi işletebilirdik. Ancak onlar şaşırtıcı bir şekilde Arjantinli bir futbolcu transfer ettiler. İstediğim özelliklerin tamamen tersi olan, daha uzun boylu, daha ağır bir futbolcu geldi." açıklaması yaptı.



Brezilyalı teknik adam, Antalyaspor'un üç farklı başkanı olduğunu ve buna ek olarak iki yöneticinin teknik ekibin rızası olmadan transferler yaptığını söyledi.



"GERÇEKTEN SADECE GÜZEL ŞEYLER OLDU"



Alex, "Brezilya'da bu alışılagelmiş bir şey. São Paulo'yu 20 yaş altı seviyesinde çalıştırdım ve Avai'yi çalıştırdım. Nereye giderseniz gidin, rakip taraftarlar size küfrederdi. Rakip sizi ne kadar severse sevsin, size ne kadar hayran olursa olsun, size küfrederler. Türkiye'de bunu yaşamadım, tam tersi oldu. İnsanlar bizi iyi karşıladı, en azından benimle ilgili bir sorun olmadı. Gerçekten sadece güzel şeyleri ve iyi deneyimleri geri getirdiğim bir dönem oldu." dedi.