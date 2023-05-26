Alex Iwobi'den Dele Alli itirafı

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Alex Iwobi, katıldığı bir podcast yayınında Dele Alli hakkında konuştu.

Çarpıcı açıklamalar yapan Iwobi, "Lampard gerçekten ona güvenemiyordu. Ama hepimiz Dele'nin başarılı olabileceğini biliyorduk. O dönemde teknik direktörün güvendiği oyunculara ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.

Iwobi ayrıca, "Dele bir antrenman oyuncusu değil. Antrenman maçlarında çok iyi bir performans gösteriyordu ama diğer bölümlerde gerçekten yavaş kalıyordu." şeklinde konuştu.

DELE ALLI'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Everton'dan Beşiktaş'a sezon başında kiralık olarak transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı ekipte 17 maça çıkarken 3 gol attı.