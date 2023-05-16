Alex Juventus'la 1 yıl daha

İtalya'da Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için mücadele veren Juventus, gelecek sezon öncesinde iç transfere yönlendi.

Juventus, Brezilyalı sol beki Alex Sandro'yla sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için büyük oranda anlaştı. Brezilyalı oyuncu takımda kalmaktan mutlu olduğu için resmi sözleşmenin altına imza atmak istediğini kulüp yönetimine iletti.

2015 yılında 28 milyon euro transfer bedeliyle Porto'dan Torino ekibine katılan Alex Sandro, 308 maçta 15 gol ve 33 asist yaptı.