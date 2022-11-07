﻿Eski Galatasaraylı Telles'i gözyaşlarına boğan haber: Eşi sakinleştiremedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'i gözyaşlarına boğan haberi eşi Vitoria Schneider sosyal medya hesabından paylaştı.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için açıklanan Brezilya Milli Takımı'na çağrıldığını öğrenen Telles hüngür hüngür ağladı.
Eşi Vitoria Schneider, yıldız oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekti.
Telles, şu anda İspanya'nın Sevilla takımında forma giyiyor.
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