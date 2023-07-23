Alex Telles Ronaldo ile tekrardan buluşuyor

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da tamamlayan Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Alex Telles Ronaldo ile tekrardan buluşuyor

Editör: Ufuk Cingöz

Bonservisi Manchester United'da bulunan Alex Telles'in yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Nassr, Brezilyalı sol bek için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan ekibinin Manchester United ile 4 milyon pound bonservis + bonuslar karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

30 yaşındaki Telles, Al-Nassr'da 7 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Telles, geride bıraktığımız sezon Sevilla'da kiralık olarak oynadı.

Alex Telles, Manchester United'daki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'da yeniden buluşacak.

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