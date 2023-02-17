﻿Kanadalı smaçör Eczacıbaşı Dynavit ile anlaştı

Üç kulvarda şampiyonluk yarışını yenilgisiz bir şekilde sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 2023-2024 sezonunun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Turuncu-beyazlılar, gelecek sezon için 1994 doğumlu ve 185 cm. boyundaki Kanadalı smaçör Alexa Gray ile anlaştı.

Voleybolunsesi'nin haberine göre geçmişte Calgary Üniversitesi ile Brigham Young Üniversitesi formaları giyen Gray, Güney Kore ve İtalya’nın ardından voleybol kariyerini Türkiye’de sürdürecek. Son olarak Prosecco Doc Imoco Conegliano takımında oynayan Kanadalı smaçör, önceki dönemlerde ise GS Caltex, Volley Soverato, Pomi Casalmaggiore, Caserta, Savino Del Bene Scandicci, Unet e-work Busto Arsizio takımlarının kadrosunda yer aldı.

Kanada Milli Takımı forması da giyen Alexa Gray’in kariyerinde Challenger Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Prosecco Doc Imoco Conegliano ile şu ana kadar İtalya Süper Kupası, İtalya Kupası ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası altın madalyası kazanan Gray, yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit’in başarısı için ter dökecek.