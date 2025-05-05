Alexander Djiku'dan FIFA oyunu açıklaması

Fenerbahçe Süper Lig’in 34. Haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmasının ardından şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Maçın ardından özel aracıyla stadyumdan ayrılan Djiku'nun ekranda FIFA oyunu oynadığı görüntüler Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki gördü. Bunun üzerine sarı lacivertli oyuncu bu konuda bir açıklama yaptı.

DJIKU'DAN AÇIKLAMA

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Alexander DJIKU