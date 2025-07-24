Alexander Isak Newcastle’dan ayrılmak istiyor! Liverpool hala masada...

Newcastle United’da Alexander Isak krizi büyüyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, 25 yaşındaki golcü ayrılık kararını yönetime iletti. Celtic ile oynanan hazırlık maçına ve Asya turuna dahil edilmemesi, kulübün “ufak bir sakatlık” açıklamasına rağmen, oyuncunun kişisel talebiyle gerçekleşti.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden İsveçli yıldız için kulüp, zamlı yeni kontrat önermişti. Ancak bu girişimin de karşılık bulmadığı ifade ediliyor.

LİVERPOOL 120 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz basınına göre Isak’a en ciddi talip Ekitike'yi transfer etmesine rağmen hala Liverpool. Merseyside ekibi 120 milyon Pound teklif etmeye hazır durumda. Newcastle yönetimi ise oyuncunun satış listesinde olmadığını ısrarla vurgulasa da, tekliflerin büyüklüğü ve oyuncunun ayrılık isteği karşısında çıkmaza girdi.

"NEWCASTLE İÇİN BİR DARBE"

Newcastle’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Chris Waugh, yaşanan gelişmeler için “Bu, kulüp için bir darbedir” yorumunu yaptı.

Waugh, “Isak’ın kararının netleşmesi Newcastle’ın yaz planlamasını çökertebilir. Eddie Howe’un oyuncunun kafasını toparlaması bile başlı başına bir sorun. Bu ikinci yaz karmaşası, St James’ Park’ın en az ihtiyacı olan şeydi” ifadelerini kullandı.