Alexander Merkel kulüpsüz kaldı

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Dubai kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı.

Merkel geçen yıldan bu yana Hatta forması giydi. Orta saha oyuncusu Dubai kulübü için sezon boyunca 12 maçta oynadı ve iki gol iki asistlik performans gösterdi.