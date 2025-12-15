Devre arasında forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe gündemine Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'u almıştı. Bu transfer için tüm şartlarını zorlama kararı alan sarı-lacivertliler, Norveçli golcüden haber beklemeye geçti.

Yıldız golcü, teknik direktörü Diego Simeone ile görüşme kararı aldı.

ALEXANDER SÖRLOTH HER AN FENERBAHÇE FORMASI GİYEBİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre: Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi Norveç'te forma giyebilmek için ilk 11'de forma giyme garantisi istiyor. Tecrübeli oyuncunun Diego Simeone'den istediği yanıtı alması halinde takımda kalacağı ancak bu garantinin kendisine verilmemesi halinde bavullarını toplayarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü.

Ayrıca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Sörloth'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve ilk 11 garantisi verdiği aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasını 24 maçta sırtına geçirdi. 30 yaşındaki golcü, bu mücadelelerde 5 gol atarken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.