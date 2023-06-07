Alexis Sanchez adım adım Arabistan'a. Alacağı ücret belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Sezon sonunda Marsilya ile olan sözleşmesi sona erecek olan Alexis Sanchez'i isteyen takımlar da artmaya başladı. Adı Galatasaray ile anılsa da Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, Alexis Sánchez'e resmi bir teklif sundu.



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Footmercato'da yer alan habere göre, Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşme uzatma talebine rağmen Fransız ekibinin harekete geçmemesi sonrası Sanchez, Marsilya ile ipleri koparacak. Alexis Sanchez'e AL Fateh kulübünün, sezon başına 10 milyon € maaş ve 2 yıllık bir sözleşme teklifi ilettiği aktarıldı.

Bu sezon Alexis Sanchez, tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.