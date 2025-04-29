Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Kaynak: HaberTürk
Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Udinese forması giyen dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez, geçmişte Galatasaray'a transferinin kıyısından döndüğünü açıkladı ve sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı.

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de sürdüren deneyimli futbolcu Alexis Sanchez, transfer geçmişiyle ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu. HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Şilili yıldız, bir dönem Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaştığını belirtti.

Sanchez, gerçekleşmeyen transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidecektim ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu taraftarlar var."

GÖKHAN İNLER'E ÖVGÜ

Alexis Sanchez, Udinese'de birlikte forma giydiği ve şu anda Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevini yürüten Gökhan İnler hakkında da konuştu. Eski takım arkadaşına övgüler dizen Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan İnler ile birlikte oynadığımız dönemde her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi sportif direktör olarak işi zor. İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya'da yetenek bulmak zor. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Udinese formasıyla şu ana kadar 11 maça çıkan Alexis Sanchez, bu karşılaşmalarda henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

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