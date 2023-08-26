Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi Survivor itirafı

Survivor'da güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, bombayı patlattı. Kalaycıoğlu, AllStar için teklif aldığını duyurdu.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi Survivor itirafı

Editör: Osmancan EROK

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor AllStar için geri sayım başladı. Yeni sezonda epey farklılık olacak. Acun Ilıcalı, en sağlam yarışmacıları toplayacak. Eski yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu teklif aldığını duyurdu.

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Survivor’da 2021 sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim "Survivor All Star için yapılan bir teklif var mı?" sorusuna, "All Star için teklif aldım değerlendiriyorum, Acun Ilıcalı’nın yaptığı her teklif altın değerinde" yanıtını verdi.

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Düzgün fiziği ve performansı ile dikkat çeken yarışmacı büyük beğeni toplamıştı. Sesi ile de ilgi odağı olan Kalaycıoğlu daha sonra kariyerine şarkıcı olarak devam etti.

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