Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi Survivor itirafı

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor AllStar için geri sayım başladı. Yeni sezonda epey farklılık olacak. Acun Ilıcalı, en sağlam yarışmacıları toplayacak. Eski yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu teklif aldığını duyurdu.

Survivor’da 2021 sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim "Survivor All Star için yapılan bir teklif var mı?" sorusuna, "All Star için teklif aldım değerlendiriyorum, Acun Ilıcalı’nın yaptığı her teklif altın değerinde" yanıtını verdi.

Düzgün fiziği ve performansı ile dikkat çeken yarışmacı büyük beğeni toplamıştı. Sesi ile de ilgi odağı olan Kalaycıoğlu daha sonra kariyerine şarkıcı olarak devam etti.