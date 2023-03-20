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Aleyna Tilki 'Başıma Belasın' diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yeni çıkardığı şarkısı "Başıma Belasın" ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:34
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Aleyna Tilki 'Başıma Belasın' isimli şarkısını paylaştı

Aleyna Tilki 'Başıma Belasın' diyerek paylaştı
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Aleyna Tilki, yeni çıkardığı "Başıma Belasın" isimli Single'ıyla video çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Tilki'nin videolu paylaşımını binlerce takipçisi beğendi.

Önümüzdeki gülerde 23 yaşına girecek olan Tilki, "Başıma Belasın"ın klibini kendisinin yöneteceğini söyledi.

Her çıkardığı şarkıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen ve dinlenme rekorları kıran genç şarkıcı, daha önce seslendirdiği "Cevapsız Çınlama", "Sen Olsan Bari", "Yalnız Çiçek" ve "Dipsiz Kuyum" gibi hitleriyle de çok konuşulmuştu.

Emrah Karakuyu'nun söz ve müziği, Nushadow'un düzenlemesiyle hazırlanan "Başıma Belasın" 17 martta çıkış yapmıştı.

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